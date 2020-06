Mario Pinkert macht sich gleich auf den Weg zum Dienst. Er habe spät, wie er sagt. Die Schicht beginnt am Vormittag. Er ist erbost. Und die Kollegen sind es auch. Der Vorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Sachsen-Anhalt hält einen Stapel Mails in der Hand von Kollegen, die sich nach dem Ausbruchsversuch von Stefan B. an ihn gewendet haben, und sagt: "Solange nichts passiert, ist alles schick. Wenn aber was passiert, ist der Vollzug das schlimmste und das schlechteste, was es überhaupt gibt."