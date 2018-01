Justizausschuss Viele Fragen zu Thüringer Gefängnisausbrüchen

In einem Pappkarton aus dem Gefängnis fliehen, mit einem Bolzenschneider den Gefängniszaun aufschneiden oder einen millionenschweren Drogenring in der JVA organisieren – die Skandale im Thüringer Vollzug häufen sich und bringen Justizminister Dieter Lauinger in Bedrängnis. Zum ersten Mal seit dem jüngsten Ausbruch tagt am Freitag der Thüringer Justizausschuss. Was erwartet den grünen Justizminister dort?

von Ludwig Bundscherer, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondent für Thüringen