Thüringens Justizminister Lauinger ist in diesem Jahr Gastgeber der Justizminiserkonferenz. Der Freistaat lädt zu zwei Treffen ein. Bildrechte: dpa

Justizministerkonferenz Thüringen hat Vorsitz übernommen

Wenn 16 Regionalchefs in der Zentrale etwas erreichen wollen, dann funktioniert das am besten, wenn sich alle einig sind. Auf Ministerebene ist das nicht anders und darum treffen sich alle Fachminister der Länder zu jährlichen Konferenzen. Die 16 deutschen Justizminister der Länder treffen sich 2018 in Thüringen. Denn Thüringen hat den Vorsitz der JuMiKo – der Justizministerkonferenz – übernommen.

von Ludwig Bundscherer, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondent für Thüringen