Andreas Kalbitz wird nicht an die Spitze der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg zurückkehren. Das sagte Kalbitz am Dienstag den Nachrichtenagenturen AFP und DPA. Das Gerichtsverfahren zur Wiedererlangung seiner Mitgliedsrechte in der Partei werde er aber weiterverfolgen. Weiter erklärte sich Kalbitz nicht zu dem Schritt.