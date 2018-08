Wer in Sachsen Richter werden will, braucht mindestens acht von 18 Punkten im Examen, eine gute Kommunikationsfähigkeit und idealerweise sollte er einen Auslandsaufenthalt vorweisen. Wer am Ende den Zuschlag für ein Richteramt bekomme, entscheidet in Sachsen das Justizministerium allein, erklärt Sprecher Jörg Herold: "Schaltet man noch ein Gremium wie einen Richterwahlausschuss dazwischen, würde sich die Zeitspanne sehr verzögern."