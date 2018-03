Nach mutmaßlicher Vergewaltigung Kein Sicherheitskonzept für Sozialarbeiter in Dresden

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Sozialarbeiterin durch einen Asylbewerber in Dresden, wird es in der sächsischen Landeshauptstadt auch künftig kein gemeinsames Sicherheitskonzept geben. Das hat die Abteilungsleiterin für den Bereich Migration des Sozialamtes, Annett Schöne, MDR AKTUELL mitgeteilt.

Schöne verwies in dem Zusammenhang darauf, dass für die Sicherheit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen grundsätzlich die jeweiligen Arbeitgeber zuständig seien. Sie müssten Gefährdungsbeurteilungen durchführen, ihre Sozialarbeiter schulen und auf mögliche Gefahren hinweisen.



Die Landeshauptstadt unterstütze zwar die Träger in ihren Anliegen, tausche sich mit ihnen aus und versuche eine Handreichung für Sozialarbeiter zu erarbeiten, aber ein gemeinsames Sicherheitskonzept werde es nicht geben, so Schöne.