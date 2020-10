PCR-Test auf Corona Krankenhausbetreiber derzeit mit ausreichend Testkapazitäten

Das Universitätsklinikum Magdeburg meldete, dass die kontingentierte Belieferung mit Testmaterial für das Labor gegeben falls in Zukunft die Ausweitung der Tests begrenze. Auch eine Sprecherin des Universitätsklinikums Jena teilte mit, dass nicht auszuschließen sei, dass es in den kommenden Wochen, wenn sich überall in Deutschland der Bedarf erhöht, Engpässe bei den Tests auftreten könnten. Aktuell ist nach Auskunft beider Krankenhausbetreiber jedoch der Vorrat an entsprechendem Labormaterial und damit die Testkapazität ausreichend. Das teilten auch das Universitätsklinikum Leipzig, das Klinikum Chemnitz, das Helios Klinikum Erfurt und das Städtische Klinikum Dresden mit.