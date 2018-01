"In Mitteldeutschland fehlen tausende Sozialwohnungen"

Leipzig ist nur ein Beispiel von vielen. In der Stadt gab es vor etwa zehn Jahren noch fast 5.000 Wohnungen, in die Menschen mit geringem Einkommen ziehen konnten, erklärt Karsten Gerkens vom Leipziger Amt für Stadterneuerung. Heute seien die Mieten deutlich höher und die Zahl der Sozialwohnungen sei extrem gesunken. Sie sei sogar "ziemlich lächerlich", sagt Gerkens: "Ich glaube wir haben noch 300 Sozialwohnungen und einen wesentlich höheren Bedarf, weil ungefähr 26 Prozent der Haushalte in Leipzig eigentlich berechtigt wären. Und da sehen Sie, das ist eine Wahnsinnsdifferenz zwischen möglicher Nachfrage und tatsächlichem Angebot, was wir haben.“

In anderen Städten Mitteldeutschlands werden jährlich zwischen 100 und 300 neue Sozialwohnungen benötigt. Immerhin, in den ersten Städten wird nun langsam mit dem Bauen begonnen. In Sachsen macht das ein neues Förderprogramm möglich, weshalb zum Beispiel in Leipzig am Bayrischen Bahnhof im Januar 50 neue Sozialwohnungen entstehen sollen.