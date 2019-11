Grüne in Sachsen bisher ohne Regierungserfahrung

Anders als in Sachsen-Anhalt wären die Grünen in einer sächsischen Koalition knapp stärker vertreten als die SPD. Unterschiede zählt Melcher auch zu Brandenburg auf: Dort regierte zuletzt rot-rot, in Sachsen hingegen immer die CDU, lange sogar allein. Für Melchers Grüne hingegen ist Regieren etwas Neues.

Christin Melcher, Grüne Co-Landeschefin Sachsen Bildrechte: dpa "Wir sind auch vergleichsweise eine kleine Partei", meint die Grünen-Politikerin. "Das muss man eben auch sagen, wir haben keine Regierungserfahrung in Sachsen. Da braucht es auch aus unserer Sicht sehr viel Sorgfalt." Es ginge zunächst in einem ersten Schritt darum, Vertrauen zu schaffen und sich kennenzulernen. Und Melcher glaubt, dass man das sehr gut geschafft habe.

Kenia laut Sachsen-SPD keine Notkoalition

Nach der Wahl am 1. September ist schwarz-grün-rot in Sachsen die einzig mögliche Mehrheit – mit der zweitplatzierten AfD will keine Partei koalieren. Die potenziellen CDU-Partner Grüne und SPD landeten auf den Plätzen vier und fünf.

Von einer Notkoalition will SPD-Generalsekretär Homann trotzdem nicht reden: "Unsere Gesellschaft verändert sich. Das bedeutet auch, dass sich Kräfteverhältnisse zwischen Parteien verändern. Und dass neue Koalitionen möglich und sinnvoll werden, die es früher nicht waren."

Bildrechte: dpa Und deshalb sind das neuere Modelle – aber keine Notkonstellationen. Das wäre gegenüber den Wählern nicht fair. Henning Homann, SPD-Generalsekretär Sachsen