Die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierung in Sachsen gehen in die zweite Runde. Die Delegation von CDU, Grünen und SPD kommen am Vormittag in Dresden zusammen, um Chancen für ein sogenanntes Kenia-Bündnis auszuloten. Der Grünen-Spitzenkandidat Günther sagte MDR AKTUELL, man habe inzwischen in Arbeitsgruppen die Fachthemen besprochen und eine Grundlage für weitere Gespräche erarbeitet.