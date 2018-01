Was in der Berechnung fehle, sei die Zahl der Kinder, die ein Arzt tatsächlich betreue, sagt Barbara Teichmann, Sprecherin des Verbandes für Sachsen. In Leipzig seien das zum Beispiel bis zu 1.800 Patienten. Optimal hingegen sind nach Ansicht der Medizinerin 1.000 bis 1.200 Patienten – das ist das, was ein Kinderarzt schaffen kann. Alles darüber ist schwierig.



Aber auch diese Zahl müsse man relativieren, so die Ärztin weiter. Wenn es 1.200 Säuglinge und Kleinkinder sind, ist auch das kaum zu schaffen. Aber wenn eine vernünftige Mischung da sei, wären diese 1.200 Patienten realistisch: Das heiße also Säuglinge, kleine Kinder, Schulkinder und Jugendliche, die bedeutend weniger Aufwand erforderten.