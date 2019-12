Sachsen-Anhalt schneidet von allen drei Mitteldeutschen Ländern am schlechtesten ab und auch im bundesweiten Vergleich liegt es zusammen mit Hamburg, Hessen und dem Saarland unter dem Durchschnitt. Größten Entwicklungsbedarf sieht die Studie beim Recht auf Gesundheit. Gründe dafür sind u.a. ein erhöhtes Unfallrisiko für Kinder im Straßenverkehr, aber auch der Zugang zu Gesundheitsversorgung für minderjährige Asylsuchende. Auch in den Bereichen Lebensstandards und Freizeit zeigt der Index Probleme in Sachsen-Anhalt auf. So gebe es Nachholbedarf bei der Ferienförderung für einkommensschwache Familien, zudem bewerten Eltern Freizeitangebote in ihrer direkten Umgebung eher schlecht – im bundesweiten Vergleich landet Sachsen-Anhalt dabei auf dem drittletzten Platz.