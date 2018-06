Bayern hat 13 Feiertage, Thüringen nur zehn. Da müsse sich was ändern und zwar bald, findet die rot-rot-grüne Landesregierung in Erfurt: Schon 2019 soll der Kindertag ein Thüringer Feiertag werden. Feiertags-Datum wird allerdings nicht der DDR-Kindertag am 1. Juni, sondern der 20. September. Das ist der UNO-Weltkindertag. Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow erklärt: