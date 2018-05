Kindes-Herausgabe Wenn die Polizei das Kind abholt

Auch der Bildungsminister ruft zu Sensibilität in solchen Fällen auf. Aus dem Bildungsministerium kommt nach dem Vorfall in Helbra ein weiterer Hilfeversuch. Um Lehrern und Schulleitung in Krisensituationen wie einem Amoklauf, einem Selbstmord oder einem Drogenfund zu helfen, gibt es an jeder Schule in Sachsen-Anhalt einen sogenannten Krisenordner.