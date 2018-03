Zu Besuch in der Kita "Kleine Füchse" in Leipzig. Gerade ist der Mittagsschlaf vorbei. 60 Kinder werden hier in vier Gruppen betreut. Heute sei es übersichtlich – wegen der Erkältungswelle sind viel weniger Kinder da als sonst, sagt Kristina Apitz, die Kita-Leiterin.

Auf den im Sächsischen Kita-Gesetz vorgesehenen Personalschlüssel kommen die Erzieher in den seltensten Fällen. Eine vollbeschäftigte pädagogische Fachkraft soll im Kindergarten in der Regel 12 Kinder betreuen. Doch bei der Berechnung fehlen wichtige Faktoren, erklärt Apitz. Der wichtigste Punkt: Ausfallzeiten von Erziehern. Jeder Urlaub, jede Fortbildung und natürlich auch jede Krankheit sind bei der Planung nicht berücksichtigt. "Teamsitzungen, Feste, jedes Elterngespräch ist in dieser mathematischen Rechnung nicht vorgesehen", sagt Apitz. Das führt dazu, dass im Kindergarten 17 oder 18 Kinder von einer Person betreut werden.

Marion Junge, Landtagsabgeordnete der Linken in Sachsen. Bildrechte: DiG | TRIALON

Kristina Apitz engagiert sich in der Graswurzel-Bewegung – einer Gemeinschaft von Initiativen, die für einen besseren Betreuungsschlüssel, die Anerkennung aller Ausfallzeiten und der Arbeit abseits der Kinder in Sachsen kämpfen. Auch die LINKE arbeitet daran. Sie will im Kita-Gesetz festschreiben, dass der Betreuungschlüssel über einen Zeitraum von zwölf Jahren in kleinen Schritten abgesenkt wird. LINKEN-Abgeordnete Marion Junge sagt, das Zwischenziel sei, "in fünf Jahren die Schlüsselabsenkung zu erreichen, die auch der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert und die wir auch fordern – also in der Kinderkrippe eins zu vier, im Kindergarten eins zu zehn und im Hort eins zu 17."