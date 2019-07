Mit diesen Reaktionen hat der Kita-Träger nicht gerechnet. Er rudert am Nachmittag zurück und teilt mit: Das Thema Schweinefleisch wird Tagesordnungspunkt bei den ersten Elternabenden im neuen Kita-Jahr im August .

Die Kita-Betreiber erhielten sogar Morddrohungen. Bildrechte: dpa

Manuela Wege vom Leipziger Stadtverband der Volkssolidarität weiß, wie schwierig es ist, in einer Kita für alle das bestmögliche Essen anzubieten. Dabei müsse man immer mehrere Dinge in Betracht ziehen: "Einerseits hat man natürlich die Kinder mit ihren Essensbedürfnissen, man hat die Elternschaft, man ist eine Gemeinschaftseinrichtung. Und das sind viele Faktoren, die man in Einklang bringen muss," erklärt Wege.