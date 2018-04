"Friss oder stirb" Kritik an Kita-Umfrage in Sachsen

"Wir sind entsetzt über diese Online-Befragung" – mit diesen Worten wendet sich der Arbeitskreis Sozialdemokratischer Frauen aus Chemnitz an Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Nora Zill hat den Brief verfasst. Die zweifache Mutter gehört zu den Eltern der 300.000 Kinder, die in Sachsen in Kitas und Horten betreut werden. Sie sagt: "Meine Mutter selber arbeitet als Erzieherin – also ich kenne Kindertageseinrichtungen schon von Geburt an."