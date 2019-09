Es sollte ein weltweiter Aktionstag werden, den die Bewegung "Fridays for Future" ausgerufen hatte. Die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg sprach in New York, in Deutschland gingen in mehr als 500 Städten hunderttausende Menschen auf die Straße. Die Veranstalter sprechen von insgesamt 1,4 Millionen Teilnehmern. Auch wenn die Polizei mancherorts niedrigere Zahlen nannte, so habe es in vielen Städten aber einen größeren Zulauf gegeben als erwartet.