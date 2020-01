Bis 2031 können die mitteldeutschen Länder mit rund 717 Millionen Euro mehr für den Nahverkehr auf der Schiene rechnen. Das Bundeskabinett will das Gesetz über die sogenannten Regionalisierungsmittel ändern und den Ländern insgesamt 5,2 Milliarden Euro zusätzlich überweisen. So steht es im Entwurf, der MDR AKTUELL vorliegt.

Herbst stammt aus Dresden, hat sein Wahlkreisbüro in der Landeshauptstadt. Dass der Bund mehr Geld für den Nahverkehr bereitstellen will, sei eine gute Nachricht, meint er. Auf Sachsen würden dabei etwa 318 Millionen entfallen. Herbst sieht vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

"Ich würde mir wünschen, dass das Geld eingesetzt wird, um attraktivere Takte zu schaffen. Das heißt, eine kürzere Zugfolge zu ermöglichen und dass man an einigen Orten auch bessere Angebote an den Tagesrandzeiten schafft. Beispielsweise in Hoyerswerda haben Sie abends um neun keine Chance mehr Richtung Dresden wegzukommen. Und wenn man wirklich eine attraktive Schiene will, dann bedeutet das auch Angebote an den Tagesrandzeiten."