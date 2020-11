Nach "Querdenken" Sachsen: Es scheppert in der schwarz-grün-roten Koalition

Mehr als 20.000 Menschen in der Leipziger Innenstadt, dicht an dicht, kaum mit Masken – und auch nachdem die "Querdenken"-Demo am Samstag offiziell aufgelöst worden war, wollten die Teilnehmer nicht gehen. Es gab Angriffe auf Polizei und Presse. Die Frage, wie es dazu kommen konnte, sorgt in der schwarz-grün-roten Koalition für Clinch: Grüne und SPD werfen der Polizei Versagen vor. CDU-Innenminister Roland Wöller stellt sich hinter die Beamten.