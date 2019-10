Alexander Dierks sagt, er sehe in diesem Sondierungspapier ehrlicherweise wenig Punkte, wo er den Eindruck habe: Da geht’s um zusätzliche Verbote, da geht’s um Sanktionierung von diesem oder jenem Verhalten. "Am Ende wird’s ne Mehrheitsentscheidung geben. Muss man abwägen: Überwiegen die Vorteile oder überwiegen die Nachteile?", so Dierks weiter. Er finde, dass in einem ersten Schritt die Vorteile überwögen, in Koalitionsverhandlungen zu treten. Es sei aber auch völlig in Ordnung, wenn Leute das anders sähen.