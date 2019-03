Aus der Maschine purzeln glänzende Ventile in eine Kiste. In Apolda werden täglich 1,6 Millionen Drehteile gefertigt, für Autos, Uhren oder Medizintechnik. Die "Hörisch Präzision GmbH" hat 80 Mitarbeiter. Die Firma sei stetig gewachsen, erzählt der Geschäftsführer Torsten Hörisch stolz. Dafür hat er einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, verschiedene Projekte wurden vom Staat in Höhe von etwa zehn Prozent gefördert.