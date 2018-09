Bestandaufnahme Was passiert gerade in Köthen?

In Köthen sitzt nach den jüngsten Demonstrationen vielen Menschen der Schreck in den Knochen. Rechte und Linke sowie Polizisten, Journalisten und Politiker belagern die Stadt zurzeit regelrecht.

Zwischen Angst und Courage

Vor allem die rechten Aufmärsche waren für diese ältere Dame zu viel. "Ich bin dermaßen ... Ich habe die Kriegsjahre noch miterlebt und habe das scheinbar nicht richtig verkraftet. Wenn die jetzt durch Köthen fahren, habe ich solche Angst, ich bin gestern Abend wieder gleich ins Bett."



Nicht jeder Köthener zieht sich aber in seine vier Wände zurück. Diese Frau zum Beispiel tut und fordert das Gegenteil. "Dass es ganz wichtig ist, denen nicht die Straße zu überlassen. Nicht, dass die dann noch mehr sind als die anderen. Da muss ich sagen: 'Ich habe keine Zeit' ist ja nur vorgeschoben. Wenn mir was wichtig ist, gehe ich auf die Straße, um zu zeigen. Ich bin dabei, ich will hier keine Rechten haben." Die meisten Menschen in Köthen eint zurzeit jedoch ein Gefühl: Der Trubel befremdet sie.

Hauschild: "Nicht mehr mein Köthen"

OB Bernd Hauschild, SPD Bildrechte: dpa Viele wünschen sich, dass alles wieder wird wie vor zehn Tagen. Das sagt auch Oberbürgermeister Bernd Hauschild im Interview mit MDR AKTUELL. Nach seinen Beobachtungen diktierten momentan Fremde, was in der Stadt passiert. "Es ist vor über einer Woche in Köthen jemand ums Leben gekommen. Und es kommen Fremde nach Köthen, um gegen die Politik unserer Bundesregierung zu protestieren. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und ich sehe nur Fremde. Und dann sage ich also, das ist nicht mehr meine Stadt Köthen."

Stahlknecht sieht Stadt instrumentalisiert

Sachsens-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht, CDU, pflichtet dem Köthener SPD-Oberbürgermeister Bernd Hausschild bei. Stahlknecht spricht von Krawalltourismus, "von politischem Krawalltourismus". Es schade dem Ansehen dieser Stadt, wenn aus der ganzen Bundesrepublik Leute anreisten. Köthen sei an sich eine wunderbare Stadt. Es gebe viele positive Dinge, die untergehen, dadurch, dass andere das als ihre Bühne gebrauchen, um sich mal zu sagen, wie sie diesen Staat hier beschädigen wollen. Das ist das Schlimme."

Resignieren oder Zeichen setzen?

Mit dem Krisenmanagement, der Arbeit der Polizei und den Reaktionen der Landesregierung ist Köthens Oberbürgermeister Hauschild zufrieden. Von der Bundesregierung hätte er sich aber in diesen Tagen Unterstützung gewünscht. Hausschild räumt dabei ein, selbst nicht zu wissen, wie der momentane Ausnahmezustand in Köthen am besten zu bewältigen sei.



Der Köthener Pfarrer Horst Leischner dagegen findet es wichtig, ein friedliches Zeichen zu setzen. "Das nicht mit Gewalt, mit anders denkenden Menschen zu tun hat und auch mit den Rechten, die hier marschieren, aber ein Zeichen: Wir wollen ein buntes Köthen und wir wollen Frieden in der Stadt."