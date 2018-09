Die Experten für Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt sitzen nicht in Köthen sondern in Halle. Sie beobachten die rechtsextreme Szene genau, haben am Wochenende auch nach Köthen geschaut. Einer von Ihnen ist Torsten Hahnel. Er arbeitet bei der Arbeitsstelle Rechtsextremismus, die zum Verein Miteinander e.V. gehört. "Ja, es gibt eine rechte Szene", sagt er. Auch in Köthen.

Auch beim Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt hat man eine rechte Szene in Köthen und Umgebung auf dem Schirm. Im Verfassungsschutzbericht von 2017 kann man von zwei Veranstaltungen in und um Köthen lesen. Außerdem ist der NPD Kreisverband-Anhalt Bitterfeld aufgeführt, zu dem auch Köthen gehört. Wie groß die Szene ist, will Verfassungsschutzpräsident Jochen Hollmann aber nicht sagen. Am Rande einer Pressekonferenz gibt er zu Protokoll, dass seine Behörde in der Region um Köthen Kenntnis von einer geringen Zahl an Rechtsextremen habe. Insgesamt geht der Verfassungsschutz laut Bericht von rund 1.300 Rechtsextremen in Sachsen-Anhalt aus.