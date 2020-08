Für den Strukturwandel in den Kohle-Regionen sollen erste Projekte auf den Weg gebracht werden. Der Bund und die vier Kohle-Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen unterzeichneten dazu in Berlin eine Vereinbarung. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte nach der Sitzung mit, ab sofort könnten Mittel fließen. Der Bund will bis zu 40 Milliarden Euro in die Braunkohleregionen stecken. Einerseits investiert er selbst etwa in Forschungseinrichtungen. Andererseits unterstützt er Programme der Länder mit Zuschüssen.