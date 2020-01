In der flachen Landschaft des Saalekreises in Sachsen-Anhalt ist das Kraftwerk Schkopau aus jeder Himmelsrichtung schon von Weitem zu sehen. Die beiden weißen, qualmenden Kühltürme ragen breit über das Land. Nur noch überboten von dem gut 200 Meter hohen, schmalen Kamin. Gerade aus diesem kommt der meiste Rauch.

Geruchlos und so weiß und dicht, als könne man ihn greifen, selbst die strahlende Mittagssonne durchdringt ihn nicht. Zwischen dem steilen Kamin und den Kühltürmen stehen in perfekter Symmetrie die zwei dunkel-mintgrünen Blöcke. Groß wie Hochhäuser, allerdings ohne Fenster. Wie wichtig dieses landschaftsbildbestimmende Bauwerk für die Einheitsgemeinde Schkopau ist, erklärt Bürgermeister Thorsten Ringling:



"Der Rohstoff selbst, der bei uns verbrannt wird, spielt in unserer Gemeinde nicht die große Rolle. Aber natürlich das Kraftwerk", das habe für die Gemeinde eine große Bedeutung, erläutert Ringling. Es sei der Energielieferant für den Valuepark, den großen Industriepark, der auf dem ehemaligen Gelände des Buna-Werkes 1990 hier entstanden sei. "Und in diesem Zusammenhang sind wir von der aktuellen Diskussion und den aktuellen Entscheidungen stark betroffen".