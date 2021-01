Kommentar Überwachung der AfD kein Allheilmittel

Zwar sind in den letzten Monaten die Umfragen leicht gesunken, auch in Ostdeutschland, aber es ist nicht ablesbar, ob es an den innerparteilichen Konflikten liegt oder an der Leugnung der Pandemie durch weite Teile der Partei bis heute. So ist auch fraglich, ob die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt vor den Wahlen wirklich schadet oder nicht sogar der Gesamtpartei nutzt. Für Letzteres gibt es durchaus einige Gründe.