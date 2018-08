Raymond Walk hält die Kommission für überflüssig. Bildrechte: Raymond Walk

Dazu zählt zum Beispiel der Einsatz von V-Leuten. Zum anderen die G10-Kommission, die Ausnahmen im Telefon- und Fernmeldegeheimnis im Blick hat. Der Innenexperte und Generalsekretär der CDU Raymond Walk sitzt in beiden Kommissionen. Er kann nicht nachvollziehen, warum eine dritte geschaffen wurde und zweifelt an deren Rechtmäßigkeit. Außerdem gibt er zu bedenken, "dass nach Änderung des Verfassungsschutzgesetzes in 2014 in Thüringen in Paragraph 2 neu die Stabstelle Controlling errichtet wurde."