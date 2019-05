Sachsen Rechtsextreme ziehen über freie Listen in Kommunalparlamente

Nach Recherchen von MDR AKTUELL betrifft das mindestens sieben Kommunen in Sachsen. Im Erzgebirge wurden so zum Beispiel über freie Listen in Jahnsdorf und Gelenau mit Mario Löffler und David Schröer bekannte NPD-Mitglieder in die Gemeinderäte gewählt. In Geithain zog das ehemalige NPD-Mitglied Manuel Tripp für die Freie Liste Geithain in den Stadtrat ein.