Mitteldeutschland wählt seine Kommunalpolitiker

Parallel zur Europawahl werden am 26. Mai in zehn deutschen Bundesländern auch Kreistage sowie Gemeinde-, Stadt- und Ortschaftsräte gewählt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind knapp sieben Millionen Bürger wahlberechtigt. Die Abstimmungen am Sonntag gelten als Stimmungstest für die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen im Herbst.