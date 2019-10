Grundsteuer für Wohnraum Bildrechte: dpa

22 Prozent der befragten Kommunen wollen demnach ihre wichtigste Einnahmequelle, die Grundsteuer, anheben. Ein politisch heikles Terrain, weswegen die Erhöhung nicht sehr stark sein wird, vermutet Lorentz.



Man habe ein sehr geringes Niveau in Thüringen bei den Grundsteuern. "Wenn Sie sehen, dass ein Einwohner Thüringens oder eine Einwohnerin Thüringens im vergangenen Jahr 109 Euro an Grundsteuern gezahlt hat im Durchschnitt - wenn Sie nach Nordrhein-Westfalen schauen, da liegt die Belastung mit 206 Euro fast doppelt so hoch."



Man komme also von einem "niedrigen" Niveau und könne sich – so gesehen – nicht über eine Erhöhung beklagen, findet Lorentz. Schwieriger sei es bei der Gewerbesteuer, die Unternehmen bezahlen. Nur bei einem Zehntel der Gemeinden und Städte komme eine Erhöhung in Frage, denn: