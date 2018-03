Sachsen Kommunen rufen nach mehr Polizei

Schon vor drei Jahren warnte der Polizeipräsident von Chemnitz, die Bürger in Zschopau würden zur Selbsthilfe greifen, weil es dort kein Revier mehr gibt. "Das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerschaft hat sich verschlechtert", schrieb auch der CDU-Stadtverband Radebeul im vergangenen Jahr und forderte das Revier zurück. Es sei höchste Zeit, den Standort wieder aufzuwerten, schrieb für Wurzen der Landrat des Landkreises Leipziger Land, Henry Graichen, im Januar.

Forderungen müssen erlaubt sein

Polizeigewerkschafter Hagen Husgen Bildrechte: GdP Sachsen/Hagen Husgen Ist es also an der Zeit, die Polizeireform grundsätzlich in Frage zu stellen? Hagen Husgen, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sagt nein: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand möchte, dass die Polizeireform zurückgefahren wird. Aber man sollte den Polizeidirektionen das Feld überlassen, indem man sagt an welcher Stelle es brennt, wo es unbedingt notwendig ist, mehr Polizei vor Ort zu haben, wie beispielsweise in Wurzen". Dort müsse man den Polizeipräsidenten schon sagen lassen dürfen, dass er ein Polizeirevier haben möchte.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) Bildrechte: dpa Sachsens noch neuer Innenminister Roland Wöller hatte in einer ersten Reaktion auf eine Unterschriftensammlung aus Wurzen zugesichert, mit den Verantwortlichen zu sprechen und zu prüfen, was kurzfristig getan werden könne. Es werde eine engere Zusammenarbeit mit Polizeipräsident Bernd Merbitz angestrebt, der ein exzellenter Kenner der Lage vor Ort sei. Interviewanfragen dazu verweist das Innenministerium an die Polizeidirektion Leipzig. Und die verweist an das Ministerium. Das klingt nach Stillstand.

Lage in Wurzen verbessert

Doch es gebe Entwicklungen in der Stadt, sagt Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin: "Zunächst einmal hat die Polizeidirektion hier in Wurzen die Präsenz merklich verstärkt. Das muss man positiv zur Kenntnis nehmen." Die Polizeipräsenz habe dafür gesorgt, dass in der Stadt etwas mehr Ruhe eingekehrt sei.

Jörg Röglin, Oberbürgermeister von Wurzen. Bildrechte: dpa Trotzdem will Röglin die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Nach dem Vorbild von Bautzen will er eine Sicherheitspartnerschaft in der Stadt etablieren, um "gemeinsam mit dem Landkreis und der Polizei den entsprechenden Behörden einen engeren Kontakt zu pflegen. Das wird in den nächsten ein, zwei Monaten das erste Mal passieren, dass wir hier einladen und dann auch die Leute am Tisch haben, die in dem Prozess eng eingebunden sind."



Unabhängig davon hoffe er aber, dass auch Wurzen wieder mehr Polizisten bekommt, wenn in den kommenden Jahren die Zahl der Polizisten in Sachsen steigt.

Opposition will mehr Polizei vor Ort

Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen in Sachsen. Bildrechte: gruene-fraktion-sachsen.de Den Grünen im Sächsischen Landtag reicht das nicht. Sie haben schon im November das Innenministerium aufgefordert, zu überprüfen, in welchen Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern ein Polizeirevier von Nöten sei. "Das ist sang- und klanglos abgebügelt worden, auch von Seiten des Innenministeriums mit der etwas absurden Begründung, es würden mehr Polizisten im Streifendienst gebraucht und keine Leute, die am Schreibtisch sitzen", sagt der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Valentin Lippmann. "Das ist insoweit ärgerlich, dass das genau der Punkt ist, dass wir immer mehr merken – die Leute brauchen vor Ort Ansprechpartner der Polizei, mit der sie vor Ort Gefahrenlagen erörtern können."