Welche Städte setzen auf Abbiegeassistenten?

Für Lkws gibt es seit einigen Jahren elektronische Lkw-Abbiegeassistenten. Sie alarmieren Lkw-Fahrer, wenn sich ein Rad nähert. Die Pflicht für Abbiegeassistenten in neuen Lkws und Bussen soll ab 2024 kommen. Weil es bis dahin noch eine lange Zeit ist, sollten laut ADFC und BGL Kommunen und Transportunternehmen ihre Fuhrparks freiwillig mit diesen Systemen ausrüsten. Dafür könnten Fördermittel aus der "Aktion Abbiegeassistent" beantragt werden.

Magdeburg, Leipzig und Chemnitz vorn

Warnung vor dem toten Winkel an einem Bus Bildrechte: imago images / Gottfried Czepluch Fortschrittlich zeigt sich hier laut eigenen Angaben die Stadt Magdeburg. Zu den zwanzig Abfallsammelfahrzeugen, die bereits einen Abbiegeassistenten aufwiesen, kämen fünf Fahrzeuge, die über ein 360-Grad-Kamerasystem verfügten. An den Magdeburger Abfallsammelfahrzeugen werde zudem die gesamte rechte Seite überwacht. Bei vielen Konkurrenzsystemen geschieht dies nach Auskunft der Stadt nur an den ersten zwei Metern am Fahrerhaus beziehungsweise an der Vorderachse. Damit seien Radfahrerinnen und Radfahrer im Bereich der Hinterachse nicht geschützt. Für die Ausrüstung weiterer Lkws in den Eigenbetrieben hätte man bereits Fördermittel des Bundes bewilligt bekommen.

Kamera eines Abbiegeassistenten Bildrechte: imago images / photothek Die Stadt Leipzig gibt an, dass knapp zwanzig Prozent aller Lkws in ihrem Fuhrpark mit Abbiegeassistenten ausgerüstet seien. Allerdings könne man aktuell keine Auskunft zu den Fahrzeugen der Eigenbetriebe wie etwa der Stadtreinigung geben.



Beim Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz sind der Stadtverwaltung zufolge 19 Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausgestattet. Dies entspreche 17 Prozent dieses Fahrzeugbestandes. Im städtischen Fuhrpark fehlten bisher die Assistenzsysteme. Sie würden jedoch in Zukunft bei der Lkw-Beschaffung mit ausgeschrieben werden.

Dresden und Jena testen noch

Die Stadt Dresden meldet zurück, seit Ende 2019 in einem ihrer Fahrzeuge einen Abbiegeassistenten zu erproben. Abhängig von diesem Ergebnis seien spätere Nachrüstungen bei weiteren Fahrzeugen vorzunehmen. Auch Jena gibt an, sich bisher noch in einer Testphase für die Assistenten zu befinden. Bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen sei dann jedoch ein Abbiegeassistent standardmäßig vorgesehen.

Keine Assistenten in Erfurt, Zwickau und Gera

Andere Sicherheitsmaßnahmen an Kreuzungen

In Erfurt wird nach Aussage der Stadt dort, wo der Radverkehr durch abbiegende Fahrzeuge gefährdet wird, "besonderer Wert auf eine sichere Führung von Radfahrern an Einmündungen und Kreuzungen gelegt". Hier sei der ADFC im Arbeitskreis Radverkehr eingebunden. Magdeburg gibt an, aktuell 39 sogenannte Trixi-Spiegel im Straßenverkehr zu verwenden. Diese dienten dazu, beim Abbiegen den toten Winkel, der die Sicht auf Fußgänger und Fahrräder verhindert, zu verringern.

Dresden gibt an, zur Vermeidung von Abbiegeunfällen im besonderen Maße auf die Führung des Radverkehrs im Sichtfeld der abbiegenden Lkws zu achten. Die Stadt Chemnitz schaltet laut eigener Auskunft auf innerstädtischen Radwegen eine eigene Ampelphase.

Unfallkommissionen

Alle angefragten Kommunen analysieren Unfallschwerpunkte in ihrem Stadtgebiet und leiten daraus, wenn nötig, Maßnahmen zur Unfallvorsorge ab. Die Schutzmaßnahmen für Radfahrerinnen und Radfahrer entsprechen den Vorgaben in den jeweiligen Regelwerken, etwa der Straßenverkehrsordnung. Dazu gehören beispielsweise der Vorlauf an Ampeln für den Radverkehr gegenüber dem Autoverkehr oder vorgezogene Haltelinien.

Weil sich in Gera und Zwickau bisher keine Abbiegeunfälle ereignet haben, sind derzeit dort keine spezifischen Vorsorgemaßnahmen geplant. In Zwickau sei man allerdings im Februar 2020 der Landesarbeitsgemeinschaft Radverkehr mit dem Ziel beigetreten, Fördermittel für die Verbesserung des Radverkehrs zu akquirieren.

Tödliche Unfälle

Immer wieder sterben Radfahrerinnen und Radfahrer bei Unfällen mit Lkws. Bildrechte: imago/Christian Mang Nach aktuellen Schätzungen des Bundesamtes für Statistik hat die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2019 einen neuen Tiefststand erreicht. Trotzdem starben in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 445 Radfahrende pro Jahr bei Unfällen im Straßenverkehr. Da innerstädtischer Güterverkehr und Radverkehr weiter zunehmen, steigt laut Einschätzung von ADFC und BGL das Risiko von tödlichen Radunfällen in Zukunft. Seit Beginn 2020 kam es nach gemeinsamen Angaben von ADFC und BGL bereits zu sechs Todesfällen durch abbiegende Lkws.

Mehr Unfallforschung

ADFC und BGL fordern neben konkreten Maßnahmen zur Sicherung von Radfahrenden an Kreuzungen vor allem auch mehr Unfallforschung. Bisher ist beiden Interessen-verbänden zufolge das Thema Kreuzungsdesign eine Forschungslücke. Sie müsse geschlossen werden und neue Design-Standards für sichere Straßen und Kreuzungen entwickelt werden. Diese müssten dann schnell in die technischen Regelwerke Eingang finden.