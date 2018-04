Denn der Freistaat hat seinen Teil erfüllt. Er sorgt dafür, dass die Kommunen ihren Eigenanteil am Breitbandausbau erstattet bekommen. Dafür zahlt Sachsen im nächsten Jahr jedem Landkreis pauschal fünf Millionen Euro im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes. Der Landkreis gibt an seine Kommunen weiter, was sie brauchen, um ihren Anteil von zehn Prozent der Breitbandausbaukosten zu bezahlen.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Bildrechte: dpa

Reichen die fünf Millionen in einem Landkreis nicht, legt der Freistaat weiter drauf. Darauf könnten sich die Kommunen verlassen, auch wenn die Verhandlungen zum Finanzausgleich noch anstehen, so Wirtschaftsminister Dulig: "Es liegt natürlich an dem Bürgermeister, an der Bürgermeisterin selber. Sie entscheiden vor Ort, ob sie das wollen oder nicht."



Dass der Freistaat tatsächlich einen Kniff gefunden hat, der es möglich macht, auch den Anteil der Kommunen zu zahlen, kommt beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag sehr gut an. Trotzdem gebe es noch skeptische Stimmen, sagt Geschäftsführer Mischa Woitschek. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erwarteten eine konkrete Verwaltungsvorschrift, die regelt, wie das Geld vom Landkreis in ihre Haushalte fließt.