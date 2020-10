Fast die Hälfte der Kommunen im Land macht laut des Landesrechnungshofes Miese. Ihre Situation sei prekär. Allerdings weiß niemand, wie es um die kommunalen Straßen generell bestellt ist. Was muss investiert werden, was wurde bisher investiert? Keiner weiß es, weil viele Kommunen kein sogenanntes Straßenbestandsverzeichnis führen.

Der Grund sei die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt. In dem Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sei eingeführt worden, dass die Erstattung von wegfallenden Straßenausbaubeiträgen sich in der Zukunft unter anderem daran bemesse, wie lang die Gemeindestraßen in der jeweiligen Gemeinde sind, erklärt Erben. Zu Grunde liege das Straßenbestandsverzeichnis entsprechend des Straßengesetzes von Sachsen-Anhalt.