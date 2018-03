Kommunen sollen Stopp sagen, wenn die Integration von Flüchtlingen sie überfordere. Das ist das Signal, das der Deutsche Städte- und Gemeindebund am Wochenende ausgesandt hat. Präsident Uwe Brandl erklärt: "Es kommt auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune an, es kommt sicher darauf an, wie die Betreuerkulisse strukturiert ist. Das heißt, gibt es Plätze in der Schule, in der Erwachsenenbildung, in den Kindertageseinrichtungen."

Kretschmer zeigt Verständnis für überforderte Kommunen

Michael Kretschmer (CDU) Bildrechte: dpa Beim sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer trifft der Hilferuf auf offene Ohren. Gegenüber MDR AKTUELL betonte er: "Wir können in Deutschland nur erfolgreich Politik machen, wenn wir das gemeinsam mit den Landräten und Bürgermeistern tun. Und deshalb ist es schon richtig, wenn Landespolitik und Bundespolitik darauf hört, wenn Bürgermeister und Landräte sagen: Wir haben ein Problem. Wir müssen hier eine andere Politik machen."

Linke gibt Sachsen eine Mitschuld

Jetzt gehe es darum, mit einem klugen Management vor Ort die Probleme zu lösen, so Kretschmer. Doch die Probleme seien hausgemacht, sagt Juliane Nagel, Landtagsabgeordnete der sächsischen Linken MDR AKTUELL: "Es gibt seit fast zwei Jahren keine Prognosen mehr, die Kommunen wissen nicht, wie viele Geflüchtete pro Monat bei ihnen ankommen. Da ist das Land auch schuld. Es gab früher eine verlässliche Information im Vorlauf. Und dann muss es auch darum gehen, die Kommunen auszufinanzieren, beim Vorhalten von Infrastruktur, die nicht nur Geflüchteten hilft, sondern auch der einheimischen Bevölkerung." Aber auch die Landkreise selbst hätten die Situation mit zu verantworten.

Landkreise ebenfalls in der Verantwortung

Juliane Nagel (Linke) Bildrechte: Linke-Fraktion im Sächsischen Landtag In größeren Städten sind Gemeinschaftsunterkünfte aufgebaut worden. So auch in Freiberg. Die Mietverträge laufen oft über mehrere Jahre, die Sammelunterkünfte müssen ausgelastet werden. Auch deshalb werden Flüchtlinge immer wieder in die gleichen Orte geschickt. Nagel sagt: "Das hätte man vermeiden können. Die Landkreise müssen gucken, dass sie die Leute gleichmäßig innerhalb der Landkreise verteilen und am besten die Unterbringung in Wohnungen nutzen." Das wäre nachhaltiger, weil Flüchtlinge so eine Bindung zum Ort aufbauen und nicht nach der Anerkennung ihres Asylbegehrens in die Städte abwandern.

Städte- und Gemeindebund für Wohnsitzauflage

Doch der Städte- und Gemeindebund setzt auf ein anderes Instrument: Die Länder sollen mit der Wohnsitzauflage gegensteuern. Präsident Brandl hofft: "Es wäre schön, wenn es einen Domino-Effekt in Richtung mehr Verteilungsgerechtigkeit gebe. Das heißt, wenn wirklich diejenigen, die jetzt schon drohen, überfordert zu werden, entlastet würden, und endlich die in Verantwortung genommen werden, die sich bisher auf welche Art und Weise auch immer etwas vornehm aus der ganzen Sache raushalten."

Linke will Wohnsitzauflage verhindern

Doch die Wohnsitzauflage ist und bleibt umstritten. In Sachsen können die Landkreise ab dem 1. April anerkannten Flüchtlingen für bis zu drei Jahre vorschreiben, wo sie wohnen. Das hat Sachsens Innenminister Roland Wöller kürzlich per Erlass ermöglicht, ohne den Landtag darüber in Kenntnis zu setzen. Die Fraktion der Linken hat deshalb für Montag eine Sondersitzung des Innenausschusses anberaumt. Sie wolle die Wohnsitzauflage noch verhindern, sagt Abgeordnete Nagel:

Weil wir das für kein adäquates Instrument für die Integration von Geflüchteten halten und weil wir die Landkreise vor überbordender Bürokratie schützen wollen. Juliane Nagel | Linke-Abgeordnete