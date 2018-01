Thüringen Was bringt der Kompetenztest an Schulen?

Das weiß auch der Lehrerverband: "Da macht sich keiner die Mühe, das im Detail zu untersuchen. Zumal diese Statistiken auch nicht leicht zu durchschauen sind." Mit den Testergebnissen fühlten sich die Lehrer ohnehin allein gelassen, meint Hamann: "Mir ist nicht bekannt, dass an den Schulämtern schulübergreifend Schlussfolgerungen daraus gezogen werden oder es dann besondere Angebote gibt. Von der Sache her schwimmen wir in den Schulen in unserer eigenen Suppe."