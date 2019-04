Ministerpräsidentenkonferenz Ost Fokus liegt auf spezifisch ostdeutschen Problemen

In Neudietendorf in Thüringen treffen sich die Regierungschefs der ostdeutschen Länder und Berlins zur Ministerpräsidentenkonferenz. Zeitweise wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dem Treffen dabei sein. Vorsitzender der Konferenz wird diesmal Thüringens Ministerpräsident Ramelow sein – und der reist mit hohen Erwartungen an.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL