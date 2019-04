74. Jahrestag Gedenken in Buchenwald

In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald wird am Donnerstag an die Befreiung des Lagers vor 74 Jahren erinnert. Vertreter der AfD sind von den Feierlichkeiten ausgeladen worden. Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, sagte MDR AKTUELL, man könne den Überlebenden nicht zumuten, auf einen Politiker wie AfD-Landeschef Höcke zu treffen.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL