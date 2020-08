Fast überall, wo viele Menschen zusammenkommen, sind sie nicht zu übersehen: die Hinweise auf die Hygienemaßnahmen, die in den Corona-Schutzverordnungen der Länder geregelt sind. Praktisch fällt auf, dass offenbar viele Leute leichtsinniger werden. So zum Beispiel beobachtet in der Silbertherme Warmbad in der Nähe von Chemnitz. Eigentlich sollen Besucher hier am Empfang und in den Garderoben einen Mundschutz tragen. Doch nur wenige halten sich daran, und gerade viele ältere Badegäste, die zur Corona-Risikogruppe gehören, so gut wie gar nicht. Anders dagegen sieht es in Supermärkten, Bussen oder Bahnen aus. Hier sind die meisten diszipliniert.