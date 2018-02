Umgang mit dem Islam Sachsen-Anhalts Bildungsminister tritt Kopftuch-Streit los

Über 100 Antworten haben sich mittlerweile angesammelt unter dem Tweet von Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner. Für den Account des CDU-Politikers ist das überdurchschnittlich viel. In besagtem Post kritisiert Tullner die Integrationsbeauftragte des Landes Susi Möbbeck - bei einem Besuch in der Moschee in Stendal hatte sie am Freitag ein Kopftuch getragen.

von Christine Reißing, MDR AKTUELL