Der aktuelle Kinospot von "So geht sächsisch" bewirbt die Schönheit der Weinstraße im Freistaat: mit einem Gedicht, aufwendigen Kamerafahrten und pathetischer Musik. "Der Lauf der Dinge, des Winzers Schwur – im ewigen Kreislauf der Natur", heißt es. André Schollbach aus der Linksfraktion im Landtag hält von der Kampagne herzlich wenig: "Jeder Mensch, der das politische und gesellschaftliche Geschehen in Sachsen verfolgt, dem springt es doch förmlich ins Auge, dass diese Heile-Welt-Kampagne mit der Realität nicht in Einklang zu bringen ist."

André Schollbach hält von der Kampagne "So geht sächsisch" herzlich wenig. Bildrechte: dpa Schollbach verweist auf Kinderarmut oder die Ausschreitungen bei der Einheitsfeier 2016 in Dresden. Außerdem sei "So geht sächsisch" mit insgesamt 14 Millionen Euro in den vergangenen zwei Jahren zu teuer. Sein Appell an die Staatsregierung: "Lassen Sie uns das Geld vernünftiger ausgeben im sozialen Bereich, für kulturelle Aufgaben – dort wird es besser verwendet."



Staatskanzleichef Oliver Schenk von der CDU hingegen hält diese Ausgaben für angemessen. Sachsen stünde schließlich im internationalen Wettbewerb, der einerseits für den Tourismus wichtig sei, andererseits aber auch für Investoren. Diese müsse man auf den Freistaat aufmerksam machen, damit sie hier investierten sowie Arbeitsplätze und Umsatz schaffen. Deshalb halte er es für richtig, in Landeskampagnen und Standortkampagnen zu investieren.

Werbepartner beim Ski-Langlauf-Weltcup

Beim Ski-Langlauf-Weltcup in Dresden wurde Kunstschnee aufgeschüttet. Bildrechte: dpa Schollbach von der Linken denkt an den Ski-Langlauf-Weltcup im Januar. Da war "So geht sächsisch" Werbepartner. Der Weltcup wurde aufwendig am Elbufer mit tonnenweise Kunstschnee organisiert. Der Freistaat hat das mitfinanziert - in Zeiten des Klimawandels ein Unding, so Schollbach: "Hier werden Lkws quer durch Sachsen geschickt, um Schnee am Elbufer auszukippen. Aus unserer Sicht ist das völlig irre."



Für Staatskanzleichef Schenk jedoch ist rückblickend auch der Ski-Weltcup eine gute Sache. Denn über die Präsenz bei Großveranstaltungen erreiche man die Menschen: "Diese Veranstaltungen werden im Fernsehen übertragen. Es gibt entsprechende Einblendungen. Dann erreichen wir auch ein sehr großes nationales und internationales Publikum. Wir tun es auch nicht nur beim Ski-Weltcup, sondern beispielsweise auch beim Sachsenring und bei anderen Veranstaltungen in unserem Land." Dies sei auch künftig geplant.

Weniger Ausgaben als in den Vorjahren

In den sozialen Medien wird aber "So geht sächsisch" ironisch gebrochen und als Hashtag zum Beispiel mit den fremdenfeindlichen Übergriffen in Clausnitz oder dem Lehrermangel verknüpft. "Das passiert ganz sicher auch mit anderen Slogans", sagt Oliver Schenk. Jeder Werbetreibende kenne das Risiko, dass ein Slogan missbraucht werden könne.