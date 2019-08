In Sachsen müssen die Eltern sogar für den reinen Schulweg noch einen Eigenanteil übernehmen, in Leipzig zum Beispiel 175 Euro pro Kind und Jahr. Linke und FDP wollen das ändern.

Andreas Nowak, der Verkehrspolitische Sprecher der CDU Landtagsfraktion sagt dazu: "Diese Forderung kann man leicht aufmachen, wenn man sie nicht bezahlen muss. Wir wollen aber in der nächsten Wahlperiode die Finanzierung der Schülerbeförderung generell auf den Prüfstand stellen. Da sind wir für Vorschläge offen, aber sie müssen bezahlbar sein und sie müssen im Ganzen gemacht werden und nicht an einzelnen Stellen herumgedoktert werden." Sachsen-Anhalt und Thüringen sind da schon einen Schritt weiter. Da ist der Weg zur Schule kostenlos. Zumindest dann, wenn er zu Fuß nicht zu bewältigen ist.

Sie werden das Elterntaxi vermeiden, sie werden selbstständiger sein. Es ist für mich ein großer Beitrag zur Entlastung junger Familien. Die Kosten für die Fahrten in der Freizeit sind nicht gering.

In Erfurt hatte die Linke im Stadtrat vor ein paar Monaten vergeblich versucht, eine Mehrheit für das kostenlose Freizeitticket zu bekommen. In Jena seien die Stadträte aufgeschlossener, findet die Verkehrsexpertin. Da wurde beschlossen, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien kostenlos fahren können. Laut Lukin würde das für die Kommune pro Jahr 100.000 Euro mehr bedeuten. Außerdem solle geprüft werden, ob alle Kinder und Jugendliche ein kostenloses Ticket für den Freizeitverkehr nutzen können.

Bei der Prüfung spielt das Geld natürlich eine große Rolle. In Erfurt hatte der Verkehrsbetrieb mal durchgerechnet, dass ein rundum kostenloses Schülerticket pro Jahr zehn Millionen Euro kosten würde. Wer würde das übernehmen?

Michael Struckmeier hat noch einen Einwand: Ein kostenloses Schülerticket würde auch neue Wünsche an den Nahverkehr wecken. "Wenn man jetzt eine unentgeltliche Nutzungsmöglichkeit schafft, dann hätte der Betroffene die Erwartung, dass ihm dann auch was angeboten wird, und zwar nach seinen spezifischen Bedürfnissen. Und das ist dann möglicherweise so nicht umsetzbar, zumindest im ländlichen Bereich."