Gesetzlich oder privat? Krankenversicherung: Sächsische Beamte könnten bald ohne Nachteile wählen

Hauptinhalt

Seit einem Jahr können Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen verbeamtet werden – wie etwa Polizisten oder Justizbeamte. Sie stehen alle in einem sogenannten "Dienst- und Treueverhältnis" zum Staat. Ins staatliche Sozialsystem zahlen sie allerdings nicht direkt ein: In der Regel sind Beamte privat krankenversichert. In Sachsen könnte sich das bald ändern. Als erstes unionsgeführtes Bundesland will der Freistaat Beamte ohne Nachteile zwischen privater und gesetzlicher Krankenkasse wählen lassen.

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL