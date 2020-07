Außerdem erklärt der Innenminister, dass die Staatsanwaltschaft eingeschaltet sei , denn: "Das Durchstechen von Verschlusssachen in die Öffentlichkeit, um auf diesem Wege die eigene Meinung und sein rechtswidriges Tun gegen Abgeordnete zu verteidigen, ist ein bemerkenswerter und einmaliger Vorgang." So etwas dulde das Innenministerium nicht.

Der Politikwissenschaftler Hajo Funke sieht angesichts dieser Vorgänge den sächsischen Verfassungsschutz in der Krise: "Aber die Gründe der Krise, die müsste man noch genauer erheben. Von Meyer-Plath wissen wir, dass er mal entschieden agiert hat und oft auch nicht. Ein Beispiel dafür seien die Ereignisse in Chemnitz, wo Meyer-Plath zwar informiert habe, so Funke, aber erst sehr spät, "und das hätte eher geschehen müssen."