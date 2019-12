Wie geht es weiter in Sachsen-Anhalt?

Wie geht es weiter in Sachsen-Anhalt? Bildrechte: dpa

Robert Möritz Koalitionsstreit: Krisentreffen der CDU in Sachsen-Anhalt

Schon wieder Aufregung in Sachsen-Anhalts CDU. Die rechtsextreme Vergangenheit eines Parteimitgliedes beschäftigt am Donnerstag in einem Krisentreffen den Landesvorstand der CDU und die Kreischefs der Partei. Vorausgegangen war eine heftige Diskussion mit den Koalitionspartnern von SPD und Grünen.

von Anne-Marie Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL