Der aktuelle Streit ist eigentlich längst ausgefochten, denn schon seit bald drei Jahren gilt in Thüringen gesetzlich: Jugendliche ab 16 dürfen Landräte und Bürgermeister mitbestimmen.

Dieses Wahlalter will die AfD jetzt per Eilantrag vor dem Landesverfassungsgericht kippen. Jugendliche seien nicht bereit für Wahlen, meint Stefan Möller, der Parlamentarische AfD-Geschäftsführer, "weil man versucht, über die Schulen und entsprechende Programme Einfluss auf politische Einstellungen bei Jugendlichen zu nehmen und die in eine ganz klare Richtung zu lenken, die Richtung der Landesregierung und nicht die der bürgerlichen Opposition. Das ist der politische Grund."

Möller wirft also den Schulen vor, Jugendliche zu manipulieren und sagt, Jugendliche seien leicht manipulierbar. Zudem seien minderjährige Wähler verfassungswidrig, denn "in der Verfassung steht, dass die Wahlberechtigung ab 18 beginnt."

Konflikt mit dem Grundgesetz?



Tatsächlich regelt Artikel 38 Grundgesetz, dass für Bundestagswahlen das Wähleralter 18 gilt. Von Kommunalwahlen steht dort nichts. Dennoch will die AfD am Thüringer Verfassungsgerichtshof das kommunale Jugendwahlrecht per Eilantrag stoppen. Dürften Minderjährige an eine Wahlurne, sei eine Wahl ungültig und müsse angefochten werden, meint Möller. "Dann kann eine Wahl keinen Bestand haben, das ist unsere Überzeugung. Und zwar unabhängig davon, wie groß die Beteiligung der Minderjährigen war."

Entscheidung kommende Woche erwartet

Matthias Hey (SPD) Bildrechte: MDR/Holger John Der Verfassungsgerichtshof berät seit Mittwoch, ob Jugendliche von der kommenden Kommunalwahl am 15. April ausgeschlossen werden. Eine Entscheidung fällt nicht vor Dienstag. Den AfD-Eilantrag vor Gericht nennt SPD-Fraktionschef Matthias Hey 'Sabotage an der Demokratie'. "Es hat 2018 in Thüringen schon Kommunalwahlen gegeben. Im Saale-Orla-Kreis beispielsweise wurde der Landrat bereits gekürt. Da ist auch nicht geklagt worden. Also wie bekloppt kann man denn sein, jetzt das Land mit Klagewellen zu überziehen, weil man der Überzeugung ist, dass 16-Jährige noch nicht in der Lage sind, ihren eigenen Bürgermeister oder ihren eigenen Landrat zu wählen."

Linken-Fraktionschefin: Das ist "abstrus"

Susanne Hennig-Wellsow (Linke) Bildrechte: IMAGO Hey ärgert sich über eine von der AfD provozierte Verunsicherung in Thüringen. Er verweist auf andere Bundesländer, in denen kommunal längst ab 16 gewählt wird. In Niedersachsen beispielsweise gelte das seit 23 Jahren. Die Thüringer Grünen nennen die AfD-Bestrebungen deshalb eine Show-Nummer. Und Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow meint, sie habe dafür null Verständnis. "Dann sollen sie Kandidaten überall aufstellen. Dann sollen sie sich jungen Leuten stellen und um deren Stimmen werben."

Aber über diesen Weg Wahlen und demokratisches Handeln zu gefährden, halte ich für abstrus. Susanne Hennig-Wellsow | Linken-Fraktionschefin