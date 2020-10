So sieht das auch seine Parteifreundin Simone Luedtke, Oberbürgermeisterin im sächsischen Borna: "Also aktuell wäre es mir lieber, man würde sich gemeinsam an einen Tisch setzen und einen Mittelweg finden. Ich bin nicht wirklich ein Freund von Warnstreiks, weil das macht man eigentlich nur, wenn überhaupt kein Weg erkennbar ist. Und für mich war man an der Stelle einfach noch nicht."