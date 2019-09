"Wenn künftig die Einkommensgrenze auf 100.000 angehoben wird", so Schäfer, "werden viele Angehörige sagen, dann stellen wir auch einen Antrag auf Sozialhilfe." Wie viele Menschen das betrifft und was damit auf die Sozialämter an zusätzlichen Kosten zukommen wird, ließe sich nur schwer beziffern. Von einem Betrag im unteren zweistelligen Millionenbereich könne man aber schon ausgehen, sagt Schäfer.