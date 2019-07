Facebook-Post der CDU in Sachsen.

Facebook-Post der CDU in Sachsen. Bildrechte: CDU Sachsen bei Facebook

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks hat Kritik an der Fotocollage zu Nationalsozialismus und Sozialismus zurückgewiesen. Dierks sagte MDR AKTUELL, der Vorwurf, dass die CDU die Einzigartigkeit der Verbrechen des Nationalsozialismus geleugnet habe, sei völliger Blödsinn. Man habe deutlich machen wollen, dass jede Form von totalitärem Regime in Deutschland sehr negative Konsequenzen hatte. Immer habe danach die Wirtschaft am Boden gelegen und sei die Gesellschaft gespalten gewesen.